CSM Satu Mare la ultimul meci al sezonului in Liga 3

CSM Satu Mare va juca in ultima etapa a Ligii a 3-a la fotbal, a 10-a din playout, in deplasare, la Simleu Silvaniei, cu ocupanta locului 4. Un meci aparent fara miza, ambele echipe fiind scutite de emotiile retrogradarii. Dar ambitiile antrenorilor si jucatorilor gruparii satmarene sunt de a termina cel putin pe lcul 2, iar ale gazdelor de a castiga, in fata propriilor suporteri, ultimul meci al sezonului. Ca atare aproape sigur se va juca cu ambitie, fara menajamente. Cu alte cuvinte ... citeste toata stirea