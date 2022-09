CSM Satu Mare - Minaur Baia Mare in urmatorul tur al Cupei Romaniei la fotbal

Marti, la sediul Federatiei, s-a efectuat tragerea la sorti a turului 3 al Cupei Romaniei, editia 2022/23. Meciurile, 24 la numar, se vor juca in zilele de marti, 13 septembrie, si miercuri, 14 septembrie, de la 16:30. Iar din aceasta faza, in competitie intra si 19 formatii din Liga 2.CSM Satu Mare, calificata dupa ce a eliminat echipele din Somcuta Mare si Simleu Silvaniei va intalni in acest tur o echipa nou promovata in Liga 2, pe Minaur Baia Mare. Un meci care se anunta interesant data ... citeste toata stirea