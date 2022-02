CSM Satu Mare - Phoenix Constanta 71-66

Baschetbalistele de la CSM Satu Mare au jucat sambata pe teren propriu in etapa a 21-a din Liga Nationala. A fost un meci in care fetele lui Maikel Lopez s-au chinuit, chiar daca au intalnit o echipa care nu se bate la titlul national. Dar la echipa din Constanta antreneaza Mirsolav Popov, tehnician care stie sa scoata tot ce are mai bun din elevele pe care le are.Dovada este si faptul ca "satmarencele" au avut un meci greu, echilibrat, cu multe momente in care Phoenix Constanta conducea pe ... citeste toata stirea