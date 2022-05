CSM Satu Mare primeste sambata vizita lanternei rosii

Satmarenii sunt asteptati la stadion de la ora 18:00Dupa a doua echipa a CFR-ului din Cluj, la Satu Mare vine Luceafarul Oradea, ultima clasata din Seria a 10-a din Liga 3 la fotbal. O echipa aflata pe minus ca numar de puncte, care nu a batut pe nimeni in aceasta editie de campionat. Iar in meciurile directe, CSM Satu Mare s-a impus cu 4-1 si 3-0 in sezonul regulat si cu 10-1 in etapa a doua din playout.Cu siguranta formatia satmareana se va impune si in meciul de astazi chiar daca ... citeste toata stirea