CSM Satu Mare si-a premiat cei mai buni sportivi (VIDEO)

CSM Satu Mare a organizat pe 30 decembrie 2022 o festivitate premiere a sportivilor care au obtinut rezultate bune in anul 2022."Anul 2022 a fost un an foarte bun din punct de vedere al rezultatelor sportive pentru clubul nostru" - a subliniat Muresan Istvan, presedintele clubului. Festivitatea s-a organizat in sala de sedinte a Consiliului Local din cadrul Primariei Satu Mare.Muresan Istvan a insirat cateva din rezultatele echipelor subliniind ca in 2022 CSM a inscris trei echipe de ... citeste toata stirea