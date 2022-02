CSM Satu Mare - Victoria Carei 1-0

Intr-un meci revansa a celui de miercuri, CSM Satu Mare a invins din nou, scor 1-0, pe Victoria Carei. Unicul gol al meciului a fost marcat de Cosmin Zamfir, in minutul 43. Atacantul satmarean a preluat o minge la circa 30 de metri de poarta lui Gorbe, a patruns perpendicular printre fundasii centrali de la Victoria si a marcat cu un sut sub transversala expediat de la 12-13 metri. Va reamintim ca in primul meci a castigat tot echipa satmareana, scor 3-1.CSM SM: Anca-Trip, Dobrai, Vadan, ... citeste toata stirea