CSM Victoria Carei joaca sambata acasa cu Sighetu Marmatiei si spera sa "sparga gheata"

CSM Victoria Carei joaca in aceasta dupa-masa pe propriul teren in cadrul etapei cu numarul 5 din Liga 3, Seria 10. Careienii isi propun sa castige primele puncte in noul sezon, dupa ce a pierdut primele patru meciuri. De aceasta data are un adversar accesibil, dar care a strans pana acum 4 puncte. Pe terenul din Carei va veni CSM Sighetu Marmatiei.Meciul este programat sa inceapa la ora 17:00 si va fi arbitrat de Claudiu Gaitin, ... citeste toata stirea