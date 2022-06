CSM Victoria Carei revine in Liga a 3-a dupa 15 ani! Aici puteti vedea toate golurile marcate

In fata a 2.000 de spectatori, satmarenii au invins Supporter 2.0 Cluj-Napoca cu 3-0 (4-1 la general) si au promovatCSM Victoria Carei a promovat sambata, 25 iunie 2022, in Liga a 3-a la fotbal. Echipa antrenata de Marius Botan a castigat cu 3-0 (4-1 la general) returul barajului contra campioanei Clujului, echipa Supporter 2.0 Cluj-Napoca.Toata saptamana s-a creat o emulatie extraordinara in municipiul Carei. Toate partile au pregatit in detaliu toate aspectele organizatorice. Iar cand ... citeste toata stirea