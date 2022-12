Cu 4 goluri marcate, Guye Mansour este golgeterul sezonului de la CSM Satu Mare

Pentru echipa de fotbal a Clubului Sportiv Municipal Satu Mare sezonul oficial de vara/toamna 2022, s-a incheiat in data de 3 decembrie cand echipa a disputat ultimul meci oficial, 4-0 cu CSM Sighetu Marmatiei.Cu un total de 32 de puncte, adunate in 15 partide, CSM Satu Mare a incheiat sezonul pe locul 2 in clasamentul seriei, la egalitate cu Gloria Bistrita-Nasaud, echipa clasata pe primul loc. Departajarea s-a facut pe baza golaverajului, 26-10, adica +16 in dreptul bistritenilor fata de ... citeste toata stirea