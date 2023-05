Campionatul National de spada seniori a continuat vineri la Satu Mare cu proba feminina la echipe. La start s-au prezentat 7 echipe, printre ele si CS Satu Mare.Cea mai buna s-a dovedit a fi CSA Steaua Bucuresti, in componenta careia se afla si satmareanca Greta Veres. Dupa un tur liber, CSA Steaua a dispus in semifinale de Corona Brasov, scor 45-26. In ultimul act a intalnit-o pe Dinamo Bucuresti, in componenta careia se afla si satmareanca Amalia Tataran. Meciul a fost unul foarte ... citeste toata stirea