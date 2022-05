Cu Istvan Kovacs la centru, miercuri se joaca finala Conference League

AS Roma - Feyenoord, de la ora 22:00, in direct la Pro ArenaIn aceasta seara este programata finala Conference League dintre AS Roma si Feyenoord. Ultimul act se joaca in Albania, la Tirana, iar pentru satmareni este o finala de urmarit si din alt punct de vedere. Meciul va fi condus la centru de careianul Istvan Kovacs.Arbitrul de 37 de ani va fi ajutat de asistentii Vasile Marinescu si Ovidiu Artene, de al patrulea oficial Sandro Scharer, din Elvetia, in timp ce de sistemul de asistenta ... citeste toata stirea