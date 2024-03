Cu satmarenii Ene si Erdei titulari , Haladas invinge pe Siofok

Echipa satmarenilor Cornel Ene si Carlo Erdei, Haladas a obtinut o victorie extrem de importanta duminica in etapa a 24-a a Ligii a 2-a din Ungaria.Echipa din Szambathelyi s-a impus pe final cu 3-2 in fata celor de la Siofok.Cu cei doi satmareni in primul 11, Haladas a condus cu 2-0 inca din minutul 23 doar ca oaspetii au revenit pe tabela si au reusit egalarea prin golurile marcate in minutele 25 si 61.Haladas a punctat decisiv prin Szijarto in minutul 83 pentru ... citește toată știrea