In weekendul 26-27 august 2023, municipiul Cluj-Napoca a gazduit un eveniment de amploare in lumea culturismului - concursul de renume Olympia Masters. Un element important al acestui concurs a fost si turneul Olympia Amateur Eastern Europe.Competitia din urma a atras peste 300 de sportivi din diverse colturi ale lumii, la nivelul turneului Olympia Amateur Eastern Europe. Printre acesti participanti se numara si Vlad Cozma din Satu Mare, care s-a inscris in categoria Classic Physique, Clasa C. ... citeste toata stirea