Dupa Cupa Romaniei de la Oradea, FCSB se pregateste de revenirea in Liga 1. Meciul cu Universitatea Cluj a fost programat intr-o zi de luni, spre nemultumirea unor suporteri.Chiar si ora este deja destul de tarzie, astfel ca probabil nu vor fi foarte multi suporteri in tribunele Arenei Nationale din Bucuresti. De altfel, in mediul online s-au plans foarte multi suporteri pentru ca meciul a fost programat intr-o zi de luni.In primele 10 etape, FCSB pare sa fie echipa favorita la castigarea ... citeste toata stirea