Cursul introductiv Coerver(Marca Inregistrata) a ajuns in Esara Oasului

Cursul introductiv Coerver(Marca Inregistrata) a ajuns pana in Esara Oasului, incantand pasionatii de fotbal din zona noastra. Sambata, 14 aprilie, intr-o zi frumoasa, participantii au fost introdusi in lumea fascinanta a metodologiei Coerver(Marca Inregistrata), punand bazele unei evolutii in fotbalul local.Scopul acestui curs introductiv a fost de a oferi antrenorilor o perspectiva proaspata si o baza solida teoretica si practica, bazata pe experienta si evolutia continua a metodei ... citește toată știrea