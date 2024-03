Dani Feier de trei puncte!

In noua formula , Soccer Viza, Olimpia MCMXXI Satu Mare a inceput cu o victorie la limita , scor 1-0 in fata celor de la Minerul Ocna Dej.Galben-albastrii au dominat partida dar in ciuda ocaziilor avute au reusit sa inscrie golul de trei puncte abia in minutul 76. Veteranul din atac, Daniel Feier a inscris in poarta lui Bledea iar Olimpia 1921 scapa de locurile retrogradabile.Olimpia MCMXXI Satu Mare: Siwiec - Stef, Feher, Caba, Orvos, Montesinos, Hacka, Satmarean, Duca, Feier, Emeriau. ... citește toată știrea