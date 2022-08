David Popovici debuteaza vineri la Europenele de natatie

David Popovici se afla in aceasta perioada la Europenele de natatie, unde este probabil marea vedeta. Sportivul de 17 ani a decis sa participe la 3 probe, in toate avand sanse de medalii. Pe langa 100 si 200 metri liber, unde e campion mondial, si unde in mod normal nu are cum sa rateze si aurul european, bucuresteanul va concura la 400 metri liber.Programul lui David Popovici la Europenele de natatie, de la Roma:Vineri, 12 august* Calificari 100 metri liber (sesiunea ... citeste toata stirea