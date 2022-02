De joi, Liga 2 la fotbal porneste la drum

Se joaca meciurile etapei a 17-aDupa o pauza care a durat circa doua luni si jumatate, joi se reia campionatul Ligii a 2-a cu meciurile etapei a 17-a. Meciurile se joaca de joi 24 februarie si pana luni, 28 februarie.Campionatul se reia cu Petrolul Ploiesti in postura lider autoritar, locul doi fiind ocupat, la 7 puncte distanta, de Hermannstadt, echipa la care a ajuns recent si satmareanul Alex Negrea, dar care nu are drept de joc primele doua etape.Totodata, in aceasta iarna s-a ... citeste toata stirea