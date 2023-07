La finalul saptamanii trecute a inceput sezonul 2023/2024 din SuperLiga Romaniei la fotbal. Prima etapa s-a derulat pe parcursul a patru zile, de vineri pana luni, iar rezultatele s-au incadrat in limitele normalitatii.Adica nu au fost surprize mari. Victoria Farului, a campioanei Romaniei, la Sibiu, in fata echipei din localitate, a fost una logica in ciuda faptului ca Hagi a aliniat o echipa cu multe rezerve. Apoi, FCSB s-a impus fara mari eforturi pe ternul celor de la FCU Craiova in timp ... citeste toata stirea