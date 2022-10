Decebal - Olimpia, cel mai atractiv meci din weekend

Suntem in fata unui nou sfarsit de saptamana plin cu meciuri de fotbal in judetul Satu Mare. Intre timp, Unirea Tasnad a castigat miercuri restanta cu Viitorul Vetis, scor 3-2, iar Oasul Negresti a castigat amicalul sustinut la mijloc de saptamana cu CSM Satu Mare.Sezonul merge mai departe, iar sambata, cel mai atractiv meci din Elite pare a fi Luceafarul Decebal - Olimpia MCMXXI. In cele ce urmeaza va prezentam programul din Elite, Liga 4 si Liga 5. Mentionam ca pot sa apara modificari si ca ... citeste toata stirea