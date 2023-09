Comunitatea din Carei este in doliu dupa vestea tragica a trecerii in nefiinta a lui Sorin Cioltean. Anuntul a fost facut duminica, 10 septembrie 2023, de primaria din Carei.Sorin Cioltean a fost o figura emblematica in fotbalul local, fiind atat jucator, cat si antrenor la echipa Victoria Carei. Cu o cariera care se intinde pe mai bine ... citeste toata stirea