Derby pentru locul 1 pe stadionul Olimpia din Satu Mare

In ultimul meci de acasa, CSM Satu Mare joaca cu SCM ZalauSambata, pe stadionul Olimpia-Daniel Prodan, este programat meciul din Liga 3 dintre CSM Satu Mare si SCM Zalau. Un meci derby daca avem in vedere poeziile celor doua echipe in playout-ul Seriei 10.Dar nu este un meci derby daca avem in vedere obiectivele celor doua echipe la inceput de sezon, SCM Zalau promovarea in L2, prezenta in playoff pentru CSM Satu Mare.In aceste conditii, cu un sezon ratat, ne-am dori sa avem parte macar ... citeste toata stirea