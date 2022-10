Derby sambata pe stadionul Olimpia Daniel Prodan

Campionatul Ligii 3 la fotbal a ajuns in faza ultimei etape a turului. Iar in aceasta ultima etapa, CSM Satu Mare, liderul seriei 10, intalneste, intr-un meci derby, pe Lotus Felix, a patra echipa din clasament si aspiranta la calificarea in playoff.Cum primele 5 echipe sunt insirate pe dsitanta a 2 puncte, pentru pastrarea locului intai la final de tur, formatia satmareana trebuie sa castige acest meci. Sa speram ca satmarenii vor obtine victoria si vor justifica in felul acesta investitiile ... citeste toata stirea