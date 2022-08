Dinamo, la inaugurarea sezonului 2022-2023 din Liga 2 la fotbal

4 august este ziua in care debuteaza sezonul 2022-2023 din Liga 2 la fotbal. Se anunta o noua editie interesanta, oarecum mai atractiva datorita prezentei echipei Dinamo Bucuresti.FRF si detinatorii de drepturi TV ai Ligii 2 continua, astfel, si in noul sezon obisnuita de a incepe etapa intr-o zi de joi si a o termina martea, cum s-a intamplat de multe ori in campionatul trecut.Programul primei etape:Joi, 4 august, ora 18:00* Progresul Spartac - Dinamo (televizat)Vineri, 5 august, ora ... citeste toata stirea