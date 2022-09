Direct de la Satu Mare, 130 de ciclisti din 15 tari incep azi Turul Romaniei

In total, se vor parcurge in jur de 850 de kilometriEditia cu numarul 55 a Turului Romaniei se bucura de una dintre cele mai numeroase participari din istoria competitiei - 24 de echipe profesioniste din 15 tari.Informatia Zilei si Informatia TV sunt parteneri media ai Turului Romaniei.Competitia are loc in perioada 6-11 septembrie si se desfasoara pe un traseu de aproximativ 850 km de la Satu-Mare la Bucuresti, trecand prin Bistrita, Targu-Mures, Fagaras si Curtea de Arges. Devenind un ... citeste toata stirea