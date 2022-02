Djokovici a fost detronat, rusul Medvedev este noul lider mondial in tenis

De luni, tenisul mondial profesionist are un nou lider. Este rusul Daniil Medvedev care l-a depasit oficial in clasamentul ATP pe Novak Djokovic care a stat pe primul loc un numar de 361 de saptamani.Medvedev (26 de ani) a intrat in Top 100, in noiembrie 2016 dupa care a urcat constant. Astfel a ajuns in Top 50, in iulie 2017, in Top 20, in octombrie 2018, si in Top 10, in iulie 2019. El este este primul jucator din afara Big Four (Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal si Andy Murray) care ... citeste toata stirea