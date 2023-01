Fotbalul judetean se afla in doliu. Din pacate, observatorul Ionel Borz a trecut, in noaptea de sambata spre duminica, la cele vesnice, la varsta de 66 de ani, pe fondul unor probleme de sanatate.Jucator apreciat, a evoluat ca atacant la echipe precum Somesul Satu Mare, Victoria Carei, Unirea Tasnad. Acesta a activat din anul 1999 in cadrul Asociatiei Judetene de ... citeste toata stirea