Doua noi victorii in Ungaria pentru elevii lui Radu Armaziu

Echipa de baschet U 11a LPS CSS Satu Mare antrenata de Radu Armaziu isi continua parcursul bun in Campionatul Ungariei.Sambata echipa satmareana a obtinut doua victorii in etapa a 6-a a sezonului regular de la Kangoroo Cup.LPS CSS Satu Mare a ajuns astfel la un bilant de sapte victorii si trei infrangeri in competitia din Ungaria de la Debrecen.BASKETBALL, KANGAROO CUP, SEZON REGULAR, ETAPA A 6-ARegiiunea 1, Grupa FWildcats Orange - LPS-CSS 20-51 Satu Mare (4:6, 10:23, 4:12, 2:10)LPS-CSS: ... citește toată știrea