Dubla lui Marina aduce punctele la Carei

CSM Victoria Carei a reusit primul succes in play out si si-a luat astfel revansa in fata celor de la Lotus Felix dupa remiza din penultima etapa a sezonului regulat.Careienii s-au impus cu 2-1 la capatul unui meci in care elevii lui Marius Botan au avut puterea de a reveni de la 0-1.Gazdele au preluat conducerea in minutul 12, prin golul marcat de Urbanowski Cristian. Prima repriza s-a incheiat cu scorul de 1-0.In repriza secunda, Darius Marina a reusit sa egaleze in minutul 77, iar in ... citește toată știrea