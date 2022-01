In perioada 9 ianuarie - 6 februarie 2022 Cupa Africii la fotbal. Primul joc este programat duminica, 9 ianuarie, la ora 18:00: Camerun - Burkina Faso. Competitia va avea loc in Camerun, in cadrul a 6 orase.Sunt 24 de echipe impartite in 6 grupe:Grupa A: Burkina Faso, Camerun, Capul Verde, EtiopiaGrupa B: Senegal, Zimbabwe, Guinea, MalawiGrupa ... citeste toata stirea