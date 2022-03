Duminica se da startul sezonului in Formula 1!

Asteptarea a luat sfarsit pentru pasionatii de Formula 1! Duminica este programata prima cursa a sezonului, avem Marele Premiu al Bahrainului.Se anunta un an extrem de interesant cu foarte multe curse. Monoposturile arata diferit in anul 2022 datorita schimbarilor de regulament tehnic. Testele de iarna sugereaza ca Ferrari va reveni in lupta pentru victorii. Si sigur, Hamilton cu Verstappen se vor lupta in continuare, britanicul incercand sa-si ia revansa dupa finalul intens de anul trecut. ... citeste toata stirea