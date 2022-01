Dupa Australian Open, Simona Halep a iesit din TOP 20 WTA

Asa cum am anticipat, clasamentul WTA a suferit schimbari importante dupa incheierea Australian Open, primul Grand Slam al anului.Astfel, finalista de la Melbourne, Danielle Collins intra pentru prima oara in TOP 10 WTA, poloneza Iga Swiatek face un salt important si va ocupa locul 4 (cea mai buna clasare din cariera) in timp ce campioana din 2021, Naomi Osaka, a fost eliminata in turul al treilea si a ajuns pe locul 85. Ashleigh Barty, castigatoarea de la Australian Open s-a distantat la ... citeste toata stirea