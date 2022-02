Dupa ce s-a transferat de la Vetis in Liga 2, Adrian Godja a fost convocat la nationala Romaniei U18

Va amintiti ca in luna iulie 2021 scriam despre faptul ca Viitorul Vetis a transferat un jucator direct in Liga a 2-a? Era vorba de Adrian Godja, fostul capitan al echipei antrenata de Cristian Popa care evolueaza in Liga 4 Elite, Seria B. Lunile au trecut, satmareanul a bifat multe minute la Viitorul Pandurii Targu Jiu, iar acum este rasplatit cu o convocare la nationala Romaniei de fotbal U18.Federatia Romana de Fotbal anunta ca in luna februarie, reprezentativa U18 a Romaniei va efectua un ... citeste toata stirea