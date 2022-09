Dupa multi ani, campionatul de baschet feminin va lua startul fara CSM Satu Mare

Pe site-ul Federatiei Romane de Baschet au aparut principalele informatii legate de Liga Nationala de baschet feminin. Pentru prima data, dupa multi ani, la start nu se va afla CSM Satu Mare.Chiar daca cu bune si rele, clubul satmarean a facut istorie in acest sport, in ultimii ani. Chiar daca nu a cucerit titlul national, CSM Satu Mare a fost mai mereu una dintre principalele echipe care se bat la titlu. Dar in urma cu cateva luni s-a luat decizia de a se renunta la aceasta echipa. E drept ... citeste toata stirea