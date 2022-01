Echipa CS Armand Supur, castigatoare la un concurs de tenis de masa

In 9 ianuarie 2022, Clubul Sportiv Armand Supur a participat la primul concurs din acest an. Este vorba de prima etapa a Campionatului Interjudetean la tenis de masa echipe seniori. Aceasta a fost gazduita de Oradea, iar in perioada urmatoare vor avea loc etapele de la Tasnad, Supur, Marghita si Arad. Concursul a fost castigat de echipa din Supur.Podiumul final:Locul 1: Anton Czigler - Samuel Veres (ACS Armand Supur)Locul 2: Varadi Tiberiu - Marius Simu (ACS Tiblau Oradea)Locul 3: ... citeste toata stirea