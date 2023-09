In Cupa Romaniei, pasionatii fotbalului se pregatesc pentru un meci spectacol intre FC Bihor si FCSB. Discrepanta evidenta de nivel se reflecta in faptul ca aceasta confruntare opune o echipa de Liga 1 si una de Liga a 3-a. Dar interesul este major.Data acestui meci captivant este fixata pentru 27 septembrie 2023, cu fluierul de start programat la ora 21:00. Arena in care se va desfasura acest spectacol sportiv este Stadionul "Iuliu Bodola" din Oradea, care va gazdui aceasta intalnire de o ... citeste toata stirea