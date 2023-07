Majoritatea echipelor din Superliga Romaniei efectueaza in aceste zile stagii de pregatire in strainatate. Iar unele, au disputat si cateva meciuri amicale.Astfel, FCSB a jucat in cantonamentul din Olanda un meci de pregatire cu reputata echipa Anderlecht. Desi a condus cu 2-1 pana in minutul 58, si egal pana in minutul 106, FCSB a pierdut la ... citeste toata stirea