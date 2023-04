Liga 3 la fotbal programeaza la sfarsitul saptamanii etapa cu numarul 4 din playoff si playout. Ambele echipe satmarene joaca in deplasare. Le vom lua pe rand.CSM Olimpia Satu Mare va juca pe terenul celor de la Gloria Bistrita, echipa cu care a remizat in prima etapa a playoff-ului. Va fi un meci dificil pentru satmareni, mai ales ca ei se afla sub presiunea rezultatelor. Amintim ca in primele trei etape din playoff, satmarenii au obtinut doar un singur punct. CSM n-a marcat niciun inaintea ... citeste toata stirea