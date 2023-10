Nationala Romaniei de fotbal a obtinut doar un punct din meciul cu Belarus, jucat in Ungaria. Meciul de joi, 12 octombrie 2023, s-a incheiat cu o remiza alba, scor 0-0.Interesant de remarcat este ca primele doua echipe din Liga 1, FCSB si CFR Cluj, nu au avut nici macar un jucator in echipa de start aliniata de selectionerul Edi Iordanescu. Abia in minutul 77 a intrat Olaru, unul dintre cei mai buni mijlocasi din Romania.Romania in meciul cu Belarus: Moldovan - Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu ... citeste toata stirea