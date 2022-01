Edi Iordanescu, prezentat oficial de FRF

Asa cum anticipam in numarul precedent, Edward Iordanescu a fost prezentat marti oficial ca selectioner al reprezentativei Romaniei intr-o conferinta de presa sustinuta la Centrul National de Fotbal Mogosoaia. Antrenorul in varsta de 43 de ani a semnat un contract valabil pana la finalul campaniei de calificare la EURO 2024, incluzand eventuale jocuri de playoff, cu prelungire automata in cazul calificarii la turneul final."Astazi il prezentam pe noul selectioner al Romaniei, Edward ... citeste toata stirea