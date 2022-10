Editia 27 a Cupei Dacicus s-a organizat in cadrul Saptamanii Europene a Sportului

In judetul Satu Mare s-au desfasurat in perioada 23-30 septembrie mai multe activitati organizate in "Saptamana Europeana a Sportului". La Mediesu Aurit a avut loc traditionala competitie sportiva Cupa "Dacicus" editia a XXVII-a.Intrecerile s-au desfasurat la mai multe ramuri sportive: atletism, sah, tenis de masa si minifotbal. Participantii au dat dovada de spirit de fair-play si multa daruire.Clasamentele in urma intrecerilor au aratat astfel:Cros* fete: Craciun Aurora, Salajan Sonia, ... citeste toata stirea