Elena Rybakina a castigat turneul feminin de la Wimbledon

Elena Rybakina (23 WTA, favorita nr. 17) a castigat duminica editia 2022 a turneului de la Wimbledon, al treilea Grand Slam al anului. Rybakina a castigat turneul dupa ce in finala a invins-o pe Ons Jabeur (Tunisia/2 WTA, favorita nr. 3), scor 3-6, 6-2, 6-2.La cei 23 de ani, Rybakina cucereste primul ei titlu la un turneu major, cea mai buna performanta a sa de pana acum fiind participarea in sferturi de finala la Roland Garros, in 2021. Anterior ea castigase doua turnee WTA , la Hobart ... citeste toata stirea