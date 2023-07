In perioada 24-30 iulie s-a desfasurat la Iasi Campionatul European de sah pe echipe pentru juniori. Competitia este organizata pe 2 grupe de varsta, sub 12 respectiv 18 ani, separat fete si baieti.Echipele masculine au in componenta 4 jucatori, pe cand cele feminine au in alcatuire 2 sahiste. In grupa fetelor de 12 ani, nationala Romaniei a fost formata din Sara Sunea la prima masa (desi are doar 11 ani) , respectiv ucraineanca naturalizata, Vasylyna Semenova. Cele 2 erau cotate initial ca ... citeste toata stirea