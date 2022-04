FCSB a castigat la Cluj si a relansat lupta pentru titlu in Liga 1

Victorie importanta la Cluj, in fata CFR-ului obtinuta de FCSB in fata actualei campioane si lider in Liga 1. Echipa antrenata de Toni Petrea s-a inpus cu 1-0 in urma unui gol marcat de Octavian Popescu in minutul 74. O victorie meritata pentru ca FCSB a dominat meciul a avut marile ocazii ale meciului in timp ce echipa din Cluj, care a jucat la 0-0, a avut o singura ocaziei, un singur sut pe spatiul portii si acela in minutul 90.E drept, victorie echipei lui Becali a fost facilitata si de ... citeste toata stirea