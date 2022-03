FCSB s-a apropiat la 5 puncte de CFR

Campionatul se intrerupe pentru ca joaca nationaleleCu exceptia unei partide din playout, in Liga 1 la fotbal s-au disputat toate celelalte partide. In playoff, acolo unde se indreapta atentia majoritatii iubitorilor fotbalului, s-au inregistrat rezultate cvasinormale. Sigur, ne asteptam ca echipa din Cluj sa castige la Constanta. Dar, oricat de buna ar fi, echipa lui Dan Petrescu nu poate castiga toate meciurile.Conform asteptarilor, FCSB s-a impus in fata lui FC Arges si s-a apropiat la 5 ... citeste toata stirea