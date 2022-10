FCSB s-a facut de ras, CFR a realizat marea surpriza

Joi seara s-au jucat meciurile etapei a treia din grupele Conference League. In prima serie de meciuri, FCSB a reusit sa se faca de ras in Danemarca, pe terenul echipei Silkeborg.Echipa lui Gigi Becali a pierdut meciul cu scorul de 0-5.FCSB a prezentat o echipa cu multe rezerve, iar danezii s-au impus controland meciul de la un cap la altul. Klynge a deschis scorul in minutul 3, apoi Kusk a inscris pentru 2-0 in minutul 8. In minutul 24 lui Klynge i s-a anulat un gol pe motiv de ofsaid, dar ... citeste toata stirea