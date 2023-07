Festivalul Olimpic al Tineretului European pentru sporturile de vara a avut loc in acest an la Maribor in Slovenia.Sportivii din delegatia Romaniei au avut o prestatie excelenta la aceasta competitie reusind sa cucereasca un numar de 20 de medalii din care 9 de aur, 6 de argint si 5 de bronz.In clasamentul pe echipe, podiumul a fost ocupat de Italia - 16 aur, 18 argint si 12 de bronz, urmata de Germania (11-11-9), Franta (9-6-9).Pentru Romania, cele 9 medalii de aur au fost castigate la ... citeste toata stirea