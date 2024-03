Fetele lui Cipri Maries, depasite in ultimele 10 minute

Echipa de handbal feminin de la CSM Olimpia Satu Mare a inceput cu stangul aventura in Grupa Valoare a campionatului junioarelor II.Elevele antrenorului Ciprian Maries au intalnit duminica in Sala de Sport LPS-Ecaterina Both formatia Unirea Sannicolau Mare, echipa de pe locul 2 al clasamentului seriei.Dupa un inceput mai greoi, fetele noastre au revenit de la 1-5, au egalat la 6, dupa care au preluat conducerea, si au pus o diferenta de cinci goluri in fata echipei din Timis (15-10). ... citește toată știrea