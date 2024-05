Fetele lui Ciprian Maries din nou la turneul final!

Handbal femininJunioarele II de la CSM Olimpia Satu Mare intre cele mai bune opt echipe din taraHandbalistele de la CSM Olimpia Satu Mare au castigat partida jucata in ultima etapa a Grupei Valoare 4, din cadrul Campionatului National junioare 2, si s-a calificat astfel, pentru al doilea an la rand la turneul final, intre cele mai bune opt echipe ale Romaniei.Elevele antrenorului Ciprian Maries au jucat duminica in deplasare impotriva lanternei rosii, LPS Banatul Timisoara. Satmarencele au ... citește toată știrea