Marketa Vondrousova (42 WTA) a castigat turneul de Grand Slam de la Wimbledon dupa ce trecut sambata in finala de Ons Jabeur (Tunisia/nr.6 WTA) in doua seturi simetrice, 6-4, 6-4 dupa o ora si 20 de minute de joc.Este o victorie suprinzatoare avand in vedere ca Vondrousova a ocupat inaintea turneului un loc modest in ierarhia WTA, ca nu era cotata printre favorite, ca nu a trecut niciodata de turul 2 la Wimbledon si ca in ... citeste toata stirea